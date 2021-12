VIDEO ⟩ Elina Nechayeva filmis kõrbevideot jõhkrates tingimustes: ma ei tundnud oma jalgu

Mõned aastad tagasi Eurovisiooni lauluvõistlusel käinud Elina Nechayeva on tagasi Eesti Laulul ja sel aastal hoopis teistsuguse looga. Kaasautori Sven Lõhmusega oli Elinal hea klapp ja koostöös leiti täpselt see kuldne kesktee.

«Tunnen, et oleksin justkui esimest korda Eesti Laulul, kuna laul on täiesti teistsugune, stiil on teistsugune,» tunnistab Elina ja lisab, et Sveniga koostöö on ka uudne kogemus.