Pilt on illustreeriv

Reede hommikul sai politsei teate, et Tallinnas Nõmmel leiti vägivallatunnustega surnukeha. Politsei selgitas välja, et naise tapmisega on seotud kaks tema tuttavat ning laupäeva õhtul peeti 42-aastane mees ja 25-aastane naine kuriteos kahtlustatavatena kinni.