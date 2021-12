Jõulud ei ole enam kaugel ja seda on näha ka Grete Griffini Instagramis. Ameerikas elav Eesti sportlane on oma Instagrami kontole postitanud juba kaks pühade meeleolulist pilti.

Esimene neist oli pühendatud Grete vanimale tütrele Gloriale. «Miski muu ei anna sulle rohkem armastust kui sinu lapsed. Kui tunned, et teed midagi valesti või sul on raske, sinu lapsed tekitavad sinus tunde, et oled ideaalne just sellisena nagu sa oled,» kirjutas Grete.