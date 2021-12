«Olen alati tahtnud kirjutada musikaalset lugu, aga varem pole mul sellist võimalust olnud. Suvel mu tuttav vihjas, et sügisel algab jälle Eesti Laul ja siis ma teadsin, et nüüd on mul võimalus teha musikaalse vaibiga lugu ja nii sündiski «Plaksuta»,» selgitab Rauno Jyrise, artistinimega Jyrise, miks otsustas üldse Eesti Laulul kandideerida sel aastal.

Rauno tunnistab, et vaatab Eurovisiooni iga aasta ning on selle suur fänn. «Nii äge on näha, mida uut ja erinevat artistid välja mõtlevad. Mul on tunne, et Eurovisioon on koht, kus artistid saavad laval teha erinevaid ägedaid asju ja see on üks suur põhjus, miks võistlus on nii huvitav ja põnev.»