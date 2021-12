VIDEO ⟩ Tuntud juutuuber hukkus lemmiktegevuse käigus

Politsei teatel vajus 57-aastane mees Buskerudi läänis Konsbergis läbi jõejää. Korrakaitsjad ei öelnud, kas see jäi tema tehtud videole. Kuulsa mehe etteastet oli vaatamas mitu inimest, kes päästjad kutsusid. Kiirabi viis mehe Oslo ülikooli haiglasse. Arstide sõnul oli Eckhoff haiglasse saabudes surnud.

Esinejanime Apetor kasutanud norrakas oli Põhjamaade üks tuntumaid juutuubereid, kelle Youtube’i kanalil on üle 1,2 miljoni jälgija.

Eckhoffil on palju videoid, millel on teda näha õhukesel jääl liikumas. Ühe ta videosarja nimi on «On thin ice» («Õhukesel jääl»).