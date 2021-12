ELU25 ⟩ Mart Laar: miks sattuvad Eestis võimu juurde inimesed, kelle häälesaak on kesine?

Eesti valimisseaduse sünd on tegelikult õige pikk ja ulatub aega mil valimisseadust õieti vaja polnudki. Juba Eesti Muinsuskaitseseltsi sünni ajal peeti maha mitmed põhimõttelised vaidlused, mis juhatasid sisse paljud hilisemad arutelud. Kõigi nende vaidluste taustaks oli Eesti ajalugu ehk esimene iseseisvusperiood. Tollases Eesti Muinsuskaitseseltsis said kokku paljud inimesed, kes hiljem jagunesid erinevate erakondade vahel.

Nii kujutas muinsuskaitseselts endast omamoodi ettevalmistavat arutelufoorumit. Arutati Eesti ajaloo üle, selle üle, kuidas iseseisev riik loodi ning kuidas see nii kurvalt lõppes. Täpsemalt, otsiti ideid, kuidas seda kurba lõppu vältida juhul kui õnnestub iseseisvus taastada. Niisiis hakati tegelema uue valimisseaduse põhimõtetega ja kuigi Eesti Muinsuskaitseseltsil endal neid vaidlusi vaja ei läinud oli see hea ettevalmistus Eestile edaspidiseks.

Esimene suur otsus oligi, et loobuti 1938. aasta valimisseadusega kehtestatud majoritaarsuse põhimõttest. Seda vaatepunkti pooldasid nii pragmaatilist mõttelaadi pooldavad tegelased kui ka teoreetikud-idealistid. Pragmaatikud leidsid, et majoritaarne valimissüsteem tooks Eestis võimule endised kommunistid ja kolhoosiesimehed, kuna parteid on nõrgad ning majoritaarne süsteem suunab inimesi hääletama nägude järgi. Selle vältimiseks tuli majoritaarsest süsteemist loobuda, kuigi just see annab inimese häälele suurema kaalu ehk valituks osutuvad need, keda tõesti valitakse.