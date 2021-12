Juba täna õhtul kuulevad eestlased Eesti Laul 2022 kolmandas veerandfinaalis 30-aastase Aleksei Baruzdini ehk Levvise debüütlugu. Kes on aga Tallinnas sündinud Levvis, kes aastaid tagasi eestlasi klubilavadel kuumaks küttis, kuid siis muusika seljataha jättes moepealinna Milanosse fotograafiks põrutas?

Levvis teadis, et kui ta Eesti Laulule oma lugu ei saada, pettub ta endas väga. Nõnda hakkas ta kõigest kümme minutit enne oma lendu vajalikke faile Eesti Laulu jaoks looma ja kokku koguma. Ta pidi kiirustama, kuna lend oleks sihtpaika jõudnud tund pärast konkursi lugude esitamise tähtaja lõppu.

«Ma teadsin, et pean seda tegema, polnud vahet, kuidas! Uskusin, et kui inimestele lugu meeldib, siis nad ei ole failide suhtes nii ranged,» selgitab Levvis ja tunnistab, et saatis Eesti Laulule kiiruga kirjutatud minimalistlikud vastused.