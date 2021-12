Valitsus teatas, et lubab «Eesti otsib superstaari» finaali saate salvestuseks Saku Suurhalli 3000 pealtvaatajat. Selline otsus tekitab aga paljudes inimestes pahameelt. Sky Plusi Facebooki lehel on selle uudise all arvukalt kommentaare ning sõna võtab ka ühes varasemas superstaarisaates osalenud noormees.