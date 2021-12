Iisraeli Tel Avivi, mis on maailma kalleim linn, üks turgudest. Foto on tehtud 1. detsembril 2021

Majandus- ja poliitikaväljaanne The Economist avaldas maailma kallimate linnade nimekirja ja selle eesotsas on linn, mis oli olemas juba enne meie ajaarvamist. Siis kandis see küll teist nime kui nüüd.