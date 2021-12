Möödunud aasta sügisel taliujumise avastanud laulja Helen Adamson on tänaseks enda külma hobiga harjunud. «Mul on see tunne natuke meelest ära läinud, kui jabur see tundub, et sa lähed külma ilmaga ujuma,» tunnistab ta rõõmsalt.

Elu24ga vesteldes avaldab Helen kõige positiivsema muutuse enda elus pärast taliujumisega alustamist ja toob oma kogemustele toetudes välja selle harrastuse kasulikud küljed.



Taliujumisega alustades tundus Heleni jaoks kogu kogemus eriline. «Siis mul oli tõesti selline tunne, et vau, ma olen superinimene, see tundus nii eriline! Nüüd on mul see jabur tunne, et sa lähed külma ilmaga ujuma, natuke meelest ära läinud. Sa võtad külma ilmaga riided seljast ja lähed vette!? Hetkel tundub see väga tavaline!»

«Aga tegelikult ei ole, eriti inimesele, kes ei ole taliujumist teinud. Tema jaoks on alguse moment hästi raske ja just siis on tore, kui sa näed ka teisi seda tegemas. Näed, et see on võimalik ja täiesti normaalne,» kostab laulja.