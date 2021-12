KLÕPS ⟩ «Armastuse maleva» Angela näitas lõpuks, kes on tema salapärane kihlatu

Kanal 2 tõsieluseriaalis «Armastuse malev» osalenud 20-aastane Angela jagas oktoobri alguses rõõmustavat uudist – suhtesaate staar on sõrme saanud kihlasõrmuse!

«I said yes (ma ütlesin jah – toim),» teatas kehakultuuritudengist tõsielutäht Angela ühismeedias, näidates sõrmes olevat sädelevat sõrmust.

Angela jäi aga salapäraseks ega soostunud Elu24-le kallima nime avaldama. «Varsti olen valmis seda teemat kommenteerima,» sõnas ta. Siiski tunnistas neiu, et ettepanek oli nagu filmis. «Unistuste mehega on iga päev nagu filmis,» lisas ta.

Nüüd on aga Angela avaldanud, et tema unistuste mees on ei keegi muu kui tõsielusarja teise osa lõpus saabunud 30-aastane ehitusmees Rauno Liiva.