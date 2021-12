KLÕPS ⟩ «Armastuse maleva» Angela näitaks lõpuks, kes on tema salapärane kihlatu

Kanal 2 tõsieluseriaalis «Armastuse malev» osalenud 20-aastane Angela jagas oktoobri alguses rõõmustavat uudist – suhtesaate staar on sõrme saanud kihlasõrmuse!

«I said yes (ma ütlesin jah – toim),» teatas kehakultuuritudengist tõsielutäht Angela ühismeedias, näidates sõrmes olevat sädelevat sõrmust.

Angela jäi aga salapäraseks ega soostunud Elu24-le kallima nime avaldama. «Varsti olen valmis seda teemat kommenteerima,» sõnas ta. Siiski tunnistas neiu, et ettepanek oli nagu filmis. «Unistuste mehega on iga päev nagu filmis,» lisas ta.

Nüüd on aga Angela avaldanud, et tema unistuste mees on ei keegi muu kui tõsielusarja teise osa lõpus saabunud 30-aastane ehitusmees Rauno Liiva, kes valis pikemalt mõtlemata kaaslaseks kümme aastat noorema Angela. Kuigi noored väitsid saates, et teineteist varasemast ei tunne, paistsid nad esimesest hetkest kui kokku loodud.

«Mina ja mu kihlatu,» teatas Angela rõõmsalt Instagramis ja lisas pildi endast koos Raunoga.

Üks tähelepanelik fänn uuris kohe, miks ei kanna Angela fotol kihlasõrmust. Tõsielustaar selgitas aga kiirelt, et pilt oli tehtud enne kihlumist.

Ka Rauno jagas oma sotsiaalmeedias sama pilti sama sõnumiga.

Elu24 uuris juba novembri alguses, kas «Armastuse maleva» fitnessipaar on kihlatud? Nimelt oli Elu24 saanud mitu vihjet, et Angela salapärane kihlatu ongi saatekaaslane Rauno. Saladuse rääkis justkui välja Angela ema Sigrid Absalon. Lähemalt sellest saad lugeda SIIT.

Saladuskatet suhtestaatuselt paotas toona vaikselt ka Rauno. Kui mehelt oktoobri lõpus küsiti, kas ta on vallaline, vastas ta eitavalt. «Kindlasti mitte. Äkki järgmises elus uuesti …» vihjas Rauno, et on leidnud armastuse kogu eluks. Ka Angela nimetas Raunot saates eluarmastuseks.

Kihluse kohta Rauno Instagrami-lugudes midagi tarka ei kostnud. «Mul küll sõrmust sõrmes ei ole,» vastas ta küsimuse peale, kas on Angelaga kihlatud. Kihlasõrmust mehed tavaliselt ei kannagi, nii et see vastus meid müsteeriumi lahendamisele lähemale ei aidanud.

Oma suhet näis paar kinnitavat ka novembris, kui mõlemad külastasid Elvis Braueri skandaalset kohvikut. Samuti astus Angela novembri alguses Rauno kaitseks välja, sest «Armastuse malevas» nähtud kaadrite põhjal läksid lendu spekulatsioonid, et karsklastest paar oli kaamera ees narkouimas. Angela lükkas kuulujutud ümber. Loe lähemalt SIIT.

«Armastuse maleva» finalistid Rauno ja Angela. FOTO: Kanal 2

Kihluse avalikuks teinud paar on üks «Armastuse maleva» finalistidest. Lisaks Angelale ja Raunole on finaalis Sander ja Liina ning Jaan ja Mari-Liis. Kes neist võidab 10 000 eurot, selgitavad välja televaatajad, kes saavad oma lemmiku poolt hääletada.