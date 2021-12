VIDEO ⟩ Politsei võttis MEM Cafe juures kasutusele teleskoopnuia. Brauer: te olete matsid!

Kõnealuses videos nõuab MEM Cafe omanik Elvis Brauer politseinikelt vastust küsimusele, kas nad on kursis sellega, mis on viibimiskeeld. Samal ajal võtab üks politseinikest välja teleskoopnuia ning kasutab seda Braueri sõbra peal. «Lõpeta ära! Pane ära see nui! Peksavad seal!» karjub mees videos. Ka Brauer ise läheb vahetult pärast juhtunut politseinikuga kättpidi kokku.

«Kas te teate, mis on viibimiskeeld? Kui te panete selgelt maa-ala paika ja määratlete, teavitate inimesele, et seal on viibimiskeeld... Laske lahti ta,» jätkas Brauer karjumist. «Viibimiskeeldu ei tohi rakendada niisama. Ma pean karjuma, sest te kasutate inimese peal vägivalda! Nuiaga peksate nurga taga ja keelate seda filmida. Me oleme avalikus ruumis!»