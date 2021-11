PILDID JA VIDEO ⟩ Ajaloolised fotod: Rootsi kuningas nimetas ametisse esimese naispeaministri

Ülejäänud ministriportfellid said samal ametikohal jätkavad poliitikud: välisminister on Ann Linde ja kaitseminister on Peter Hultqvist. Justiitsministrina jätkab Morgan Johansson, kes saab oma portfelli ka riigi siseasjad.

Peaminister Anderssoni valitsuses on 23 ministrit, kellest 12 on naised ja 11 mehed. Esimest korda Rootsi ajaloos on ka transsooline minister, sugu vahetanud Lina Axelsson Kihlblom on haridusminister. Riigihalduse minister on Soome juurtega Ida Karkiainen, kes enda sõnul õpib soome keelt ja seisab Rootsis keelevähemuste eest.