Sarimõrvar Ustimenko ihkab Venemaale. Endine justiisminister Reinsalu: idanaabrite juures võib ta vabadusse pääseda

Teisipäeval otsustas Tartu halduskohus, et ei rahulda 40-aastase Tartu vangla residendi Juri Ustimenko kaebust justiitsministeeriumi otsuse kohta. Nimelt esitas Ustimenko halduskohtule kaebuse ning taotles ministeeriumi otsuse tühistamist ja ministeeriumi kohustamist väljastama Venemaale dokumendid, et ta saaks karistuse kandmist seal jätkata. Ustimenko leidis, et justiitsministeerium keeldus õigusvastaselt tema üleandmisest idanaabritele.