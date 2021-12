Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Prostitutsioon oli Eestis seaduslik aastatel 1918-1940, nõukogude ajal aga sootuks kriminaalkorras karistatav. Taasiseseisvas Eestis pole prostitutsiooni seni legaliseeritud ega kriminaliseeritud – see tähendab, et seksuaalteenuse ostmine ja müümine ei ole kuritegu, kuid samas ei peeta prostitutsiooni ka ametiks.

Näiteks 2005. aastal tegutses politsei andmetel Tallinna eramajades vähemalt 17 bordelli, mis olid end ametlikult registreerinud majutusasutustena, baaridena või hoopis tantsustuudiotena. Lisaks töötasid sel ajal prostituudid umbes 50 Tallinna korteris. Postimees kirjutas samal aastal, et politsei hinnangul on Eestis ligi 2000 prostituuti, kellest suurem osa neist töötab just pealinnas. Sotsiaalsetel ja majanduslikel põhjustel olid tol ajal paljud prostituudid pärit Ida-Virumaalt.