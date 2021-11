KLÕPS ⟩ Näitleja Elliot Page näitas peegli ees uut telefoni testides oma kõhulihaseid

Näitleja Elliot Page postitas esmaspäeval Instagrami uue pildi ning teenis ööpäevaga sellele ligi kaks miljonit meeldimist.

«Oh, tore, mu uus telefon töötab,» kirjutas ta kelmikalt Instagrami postituses. Näitleja seisab pildil palja ülakehaga peegli ees ja näitab kõhulihaseid.

See pole esimene kord, kui Elliot sotsiaalmeedias oma head vormi näitab. Esimese sedalaadi pildi postitas näitleja Instagrami mais.

Elliot avaldas aasta tagasi, et on transsooline. Kanadast pärit näitleja, kes sai tuntuks Ellen Page'ina, teatas Instagramis, et tema nimi on Elliot Page.

«Tere, sõbrad, [...] minu nimi on Elliot. Olen õnnelik, et saan seda kirjutada. Et olen siin. Et olen oma elus jõudnud sellesse hetke,» avaldas ta pea aasta tagasi.

Näitleja tänas postituses enda toetajaid ja transsooliste kogukonda ning lubas, et toetab ja töötab ka ise armastava ning sallivama ühiskonna nimel.

«Lisaks palun kannatlikkust. Minu rõõm on tõeline, kuid samas habras,» teatas Elliot ja tunnistas, et see kõik on hirmutav. Ta tõi välja, et transsooliste inimeste vastase vägivalla statistika on hirmuäratav: «Vähemalt 40 transsoolist inimest on mõrvatud ainuüksi 2020. aastal.»

Lõpetuseks tõdes aga Page, et vaatamata sellele armastab ta seda, et on transsooline ja gei.