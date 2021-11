Kuuldused Mäxi tühistamisest on siiski tugevasti liialdatud! Kontserdi kunstiline juht ning Grapsi kauaaegne bändikaaslane Jaanus Raudkats kinnitab Elu24-le, et keegi Mäge esinejate hulgast jõuga ära ei ajanud. «Me suhtlesime ja ta palus öelda, et ta ei saa tulla. Ta vabandab ja ta ei saa kahjuks kontserdist osa võtta,» selgitab Raudkats.