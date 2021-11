RAHA TAGASI EI SAA ⟩ Netikelmid tekitasid Hiiumaa mehele 36 000 euro suuruse kahju

26. novembril alustati menetlust selle kohta, et tundmatud inimesed tundmatust firmast võtsid augustis ühendust keskealise mehega ning pakkusid võimalust teenida investeerimisega krüptorahasse. Mees kandiski väidetavas investeerimiskeskkonnas raha üle. Hiljem nõuti investeeringu päästmiseks taas ülekandeid, mida mees ka tegi. Samuti andis ta AnyDeski rakenduse kaudu ligipääsu enda arvutile, mille abil taotlesid tundmatud inimesed lisalaene. Praeguseks on hiidlasele tekitatud kahju ligi 36 000 eurot ning üle kantud raha ei ole võimalik tagasi saada. Juhtumi täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel.