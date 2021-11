ARMAS KLÕPS ⟩ Teele Viira poeg on pärinud ema uhke juuksepahmaka

Kolmeaastane Charlie on kõnealusel pildil emale abiks pannkookide valmistamisel. «See mees teeks iga hommik pannkooke!» teatab Viira Instagrami postituses. Eriliselt jäävad pildilt silma aga väikese noormehe uhked juuksed, mille ta on tõenäoliselt pärinud just oma emalt!

Selle aasta märtsis jagas Viira ühismeedia vahendusel, et on saanud teist korda emaks. Tütre sünnist teada andnud laulja avaldas postituse kommentaarides, et uus ilmakodanik on kalade tähtkujust. Enda sõnul juba mõnda aega vaikset pereelu nautinud Viira sai seega teist korda emaks ajavahemikul 19. veebruar kuni 20. märts.