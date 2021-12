KOHTUOTSUS ⟩ Kurikuulus lapsevankri juhtum: Vooglaid ja Järvi pääsesid esialgu valuraha maksmisest

Maakohus tegi 30. novembril otsuse, millega jättis Florian Hartlebi nõuded rahuldamata. Kohtu hinnangul tõendasid kostjad, et mehe kohta avaldatud faktiväited olid tõesed ja väärtushinnangud kohased. Avaldatud artiklites oli üks hinnang, mille põhjendatust ei suutnud kostjad kohtumenetluses tõendada. Sellega rikuti Hartlebi õiguseid, kuid kohtu hinnangul ei olnud rikkumine õigusvastane. Senises kohtupraktikas on ebakohase hinnangu avaldamist peetud õigusvastaseks, kui see on teatud raskusega, eelkõige vulgaarne, inimväärikust alandav või mõnitav. Kuigi Hartlebi kohta avaldatud hinnang oli negatiivne, ei ole ainuüksi negatiivse hinnangu avaldamine keelatud. Kohtupraktikas nõutud raskuse kriteeriumit tema kohta avaldatud hinnang ei täitnud. Kohus pidas õigusvastasuse hindamisel oluliseks ka asjaolu, et hinnangu avaldamiseks andis aluse Florian Hartlebi enda käitumine meeleavaldusel.