Täielik päikesevarjutus toimub 4. detsembril 2021, kuid mitte kõik inimesed ei saa seda näha. Kõige õnnelikumad on pingviinid, aga kas see neid huvitab? Teada on siiski, et eelmise taolise varjutuse ajal jäid pingviinid juba mõned minutid enne varjutuse algust täiesti vait.