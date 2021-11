«Squid Game'i» riiki smuugeldanud põhjakorealane lasti maha

Kõik see info olevat tulnud läbi RFA, mis on USA valitsuse rahastatud mittetulunduslik uudiste teenus ja tegeleb eelkõige Aasia riikides info vahendamisega. RFA eesmärgiks on pakkuda täpseid ja õigeaegseid uudiseid ja teavet Aasia riikidele, kelle valitsused on keelanud juurdepääsu vabale ajakirjandusele.