ELU25 ⟩ Peeter Olesk (1953-2021): kui võim võtab võimust

Minu märkust ei tohi võtta kadedusena. Lihtsalt ma hoiatan tolle olukorra eest, kus kaob ära dialoogivõime, sest sa ei mõista enam teisitimõtlemist. Eespool toodud näites kätkeb teisitimõtlemine muu kõrval ka nii lihtsat küsimust nagu see, mis on tsiviilkontroll. Kui see on inimõigus, siis ma tahaksin teada kodaniku vabadust pidada temast kinni ja kui ta seda pole, siis mis ta on?

Kas „ole vait” või tõmbu endasse?

Gustav Suitsu poliitilist publitsistikat on uuritud vähe ja tervikuna polegi seda avaldatud. 1930. aastatel kasutas ta varjunime „wait”, mida võib tõlgendada väga mitmeti. Näiteks Eduard Vilde jaoks oli kaksisvee saksluse tunnus ja oma perekonnanimes ta loobus sellest. „Wait” võis tähendada aga ka soovitust oodata või siis vaikida. Tänases Eestis me oleme jõudnud ligikaudu samasse olukorda. Sakslus ehk Saksamaa seadmine eeskujuks paneb multikulturaalsuse küsimärgi alla ja ühes sellega seab päevakorda ka sotsiaaldemokraatia alustõdede korrektsiooni. Soovitus oodata pole muud kui vaadata, kuidas käituvad kas suured riigid nagu Prantsusmaa või vaesed riigid nagu Kreeka. Vaikimine – Gustav Suitsul muidugi paradokaalne, sest ta polnud vait – seisneks poliitika saatmises põrgusse ja tagasitõmbumisse nagu meri mõõna ajal.

Kerget lahendust ma ei näe, sest Eesti riigis on iseseisvuse nii oluline tagatis nagu aruandluskohustus hajali. Riigikogu hiljutistel valimistel kerkis üles iseeenest lihtne küsimus. See on järgmine: mida tegi kandidaat eelmises koosseisus õigesti ja kus ta eksis. Rääkisin ühe valijaga, kes tunnistas otsekoheselt, et on „oma” kandidaadis pettunud. Miks? Seepärast, et too polnud oma piirkonna heaks teinud 8 aasta jooksul midagi. Tegelikult oli. Ta on oma piirkonnast pärit ja üldiselt lõvi iseloomuga. Eksis ta selles, et tegeles vastastega, kuigi pidanuks tegelema pooldajatega. Sõna „Tänan!” läks tal meelest. Läheb meelest, ongi juba läinud ka nendel, kes kuuluvad Riigikogu uude koosseisu. Miks? Seepärast, et too, kes jätab tänamata, on sisuliselt vaene. Paljas nagu püksinööp.

Kui sa oled sees, siis kas sa oled ka väljas?

Õppejõu tööd ei saa teha ennast sulgedes. Õppejõud peab olema lahtine. Voldemar Panso märkmetest ei selgu, millisel ajendil ta kirjutas jaanuaris 1977, et „nii palju, kui andsid näitlejale, ei saa sa iial tagasi. Samuti ka õpetajana”. Minu arvates on see vale, sest ta eeldab, et sa õpetad nagu kaalikamüüja kaalub turul. Valija peaks olema targem, mis tähendab, et ta ei tohiks anda oma õpetajaõigusi ära.

Inimene, keda ma valisin, sai Riigikogu-, koalitsiooni- ja erakonnasiseses võitluses ametiposti, kus ta peab väga palju õppima juurde. Kellelt, pole minu määrata. Tal on võim, aga puudub kohustus tänada selle eest ka mind – ja meid oli mitu tuhat. Ta kuulub Riigikokku, kuid kas ta tuleb sealt ka välja valijameeste keskele? Ei usu, ent ei oska ka öelda, kumb meist on võimust rohkem võõrandunud – kas tema, kes ta valdab seda võimu, mille ulatust ta ei tea või mina, kes ma tahaksin harida oma aeda, kuigi olen võimust ilma. Just nõnda ütles umbes kuu aega tagasi teaduse ühe tippkeskuse direktor, kes laskis vorpida sääraseid pabereid, millel polnud riivet ei teaduse ega tipuga, aga mis „lähevad läbi”. Ta lubas valet, kuivõrd nõnda on kasulikum.