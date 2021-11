Interpoli uus president on Araabia Ühendemiraatide kindral Ahmed Nasser Al-Raisi

Rahvusvaheline kriminaalpolitseiorganisatsioon Interpol teatas, et uus president on Araabia Ühendemiraatide esindaja, kindral Ahmed Nasser al-Raisi. Tema valimist kritiseerivad nii Euroopa parlamendi liikmed, inimõiguslased kui eraisikud, kelle teatel lasi see mees neid ja paljusid teisi piinata.