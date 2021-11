OOTAMATU! ⟩ Evelin Samuel meenutab Eurovisioonil käiku: tehti abieluettepanek

«Enam ei ole mäng mõisa ega elu peale... sellist pinget ei ole enam eelmine kord,» tõdes Evelin Samuel, kes on pärast 22. aastat taas püüdlemas Eurovisioonile. «Korra on juba käidud ja nüüd saab nautida,» tõdes lauljatar, kes esindas Eestit 1999. aastal Isrealis toimunud Eurovisioonil.

Lauljatar tunnistas, et tänavu ta võistlust nii tõsiselt ei võta. «Olen praegu täiesti teises kohas. Eurovisioon oli nii elutähtis minu jaoks, see oli nagu olümpiale minek. Praegu on mul teisigi tähtsaid asju siin elus.»