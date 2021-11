POMMUUDIS ⟩ Kethi Uibomäe ja maag Anzori kihlus purunes

Juba pikemat aega on televaatajad mõtisklenud, miks ei ole Kethi Uibomäe sõrmes enam siravat kihlasõrmust. Alles kevadel oli juttu sellest, kuidas Anzori vanemad on Kethi perekonda kenasti vastu võtnud ning elu tundus lausa lilleline. Aprillis rääkis paar , et neil on pulmapäevgi paigas ning suur pidu pidi aset leidma Gruusias.

Täna kinnitab Uibomägi, et nad on otsustanud jätkata Anzoriga siiski eri teedel, kuid heade sõpradena. «Tõepoolest, kihlasõrmust ei kanna ma juba mõnda aega. Meil oli Anzoriga imeline aeg, kuid argine reaalsus on see, et tema elu on Gruusias ja minu oma Eestis. Ma teen siin kire ja armastusega oma teletööd ja muid projekte ning pikas perspektiivis ei ole mul võimalik oma elu kahe riigi vahel jagada, samamoodi Anzoril,» selgitab Uibomägi kurvalt.