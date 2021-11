Sebrad Keenias Nairobi rahvuspargis Nanglomoni tammi juures vett joomas. Foto on tehtud 10. augustil 2021

Sebrad on loomariigis oma mustvalge triibulise karvaga väga erilised. Kuid kas need kabjalised on valget värvi ja mustade triipudega või musta värvi ja valgete triipudega?