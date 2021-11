ELU25 ⟩ Ahto Muld: Rahvakangelased, patoloogilised värdjad. Robin Hoodi näitel.

Sealjuures kordub tüüpilistes kangelasjoigudes klauslel: kogu kraam olla pärast vaestele jaotatud. Sittagi. Maarahvas oli loll nagu vankrimääre, uskus ja pläägutas kaasa ükskõik mis väljamõeldisele.

Kõik rahvakangelased on niisiis nürid, nagu me nägime. Võta näiteks Kalevipoeg, kelle totrus ulatub lausa legendaarsete mõõtmeteni või põrutada saanud väepealik Tšapajev, kes arvas Teises maailmasõjas täiesti siiralt, et sakslaste tankiarmee vastu oleks kõige targem minna rünnakule kartmatu ratsaväega.

Robin Hoodi legendid on selles lasteraamatus muidugi märksa leebemaks kirjutatud, kui neid räägiti 14-15 sajandil. Sel ajal ei tundnud Sherwoodi laante elajaloomad mingeid piire: maha koksati kõik, kes ette jäid, kõigile keerati taha, kes kätte saadi ning paljaks rööviti samuti iga ettejuhtuv riigialam. Sealjuures – paneme tähele! – neis tüüpilistes kangelasjoigudes igikorduva klausliga: kogu kraam olla pärast vaestele jaotatud. Sittagi. Maarahvas oli loll nagu vankrimääre, uskus ja pläägutas kaasa ükskõik mis väljamõeldisele. Hood kui ajalooline isik ei kujutanud endast mitte midagi muud kui tavalist sarimõrvarit ning paadunud pätti. Talupoegade vaimuhämarus lubas neil aga peerulaskmise ja liisunud õlle lonksamise vahel ajada igasugust seniolematut mulli. Sama hästi võiks mingi suvaline poeröövlist tatt – ütleme, et ta nimi on väike Vova – hakata politseile seletama, et pani Prismast tuuri pudeli viskit, lõhnaõli ja pulgajäätise ainult seepärast, et tahtis seda kõike jagada oma vaese pinginaabri Feliksiga, kes on nunnu kui kirikurott ja seetõttu äärmiselt õilis.