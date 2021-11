Novembri algusest saati on Eestimaa koolidesse laekunud korralik ports koroonaviiruse kiirteste. Seda selleks, et õpetajad, õpilased ning muud koolitöötajad saaksid koolis end kiirtestidega testida. Kuu alguses hingehinda maksnud testidega saavad lapsed aga muuhulgas ka sotsiaalmeediasse naljakat sisu luua.

Kas koolides võib leida eri pindadelt koroonaviiruse jälgi? Mitmed lapsed on otsustanud teha teadusliku eksperimendi ning jagada tulemusi TikTokis. Pika vatitikuga, mis on mõeldud ninas keerutamiseks, on surgitud näiteks nii vetsupotti kui ka potiharja. Ei näkanud – test on negatiivne.