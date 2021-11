ELU25 ⟩ Kunstimuuseumi juht Sirje Helme: «Võin teha sellist kahe otsaga nalja, mida meestele kindlasti andeks ei antaks!»

M. R.: Mis need on?

S. H.: Mitte keegi ei julge vahele segada, kui ma räägin! Võin teha sellist kahe otsaga nalja, mida meestele kindlasti andeks ei antaks. Nali naljaks, tegelikult on kõigil sellised rängad, suure käibega muuseumid taga ja kõik on väga tõsised inimesed. Ja ma ise olen ka tõsine inimene.

Kuid kunstiinstitutsioonide juhtidest rääkides, siis esiteks on naised palju kohusetundlikumad, neid valitakse kergema südamega, teades kuidas töö saab tehtud. Ja teine asi on selle töö ja vastutuse eest makstav palk. Kui vaatame kümme aastat tagasi, siis selle töö eest makstav palk oli muidugi üle keskmise, kuid mehed ilmselgelt ei hoolinud sellest. Tunglemist muuseumi direktoriks ei olnud ega ole praegugi. Nüüd oli Tartu Kunstimuuseumi direktori valimine, kus oli meeskandidaate, kuid valiti naine, sest ülemineku protsess sihtasutuseks oli pooleli ja ta poleks ilmselgelt hakanud tegema suuri muutusi, mida polnud hetkel vaja. Muidugi mõned direktorid on ka pikalt kohale jäänud, ma isegi, kuid ühel hetkel saab seegi aeg otsa. Ega muuseumi juht ei pea olema kunstiajaloolane, sellel on küll oma hüved, kuid sihtasutuse juht võib olla ka puhtalt majandusinimene. Tallinna Kunstihoone on veidi teistsugune, seal on pärast naisjuhte olnud mitmeid meesjuhte.

M. R.: Kas sul on asju, mida tahaksid teiste eest varjata?

S. H.: Ei, kuid on väga palju asju, mida ma lihtsalt ei pea vajalikuks kellegagi jagada.

M. R.: Kas on teemasid, mida sa väldid?

S. H.: Kindlasti on, ma ei oska praegu näiteid tuua. On pigem inimesi, kellega ma ei taha rääkida. Õigupoolest mõtlen, et milleks vaielda ja kakelda, kui ma ei pea ju temaga üldse suhtlema. Ma ütleks ausalt, et elu, mida saab kunstivallas elada, on tegelikult niivõrd privilegeeritud. Suhelda alati väga intelligentsete, andekate, teinekord ka väga närvidele käivate inimestega, eks viimanegi käib asja juurde. See on nagu mingist suurest elust välja lõigatud elu.

M. R.: Ma just mõtlen, et sul on olemas kõik isikuomadused ja intellekt, et ka mistahes alternatiivsel alal läbi lüüa. On sind kunagi poliitikasse kutsutud? Oleksid ükskõik mis erakonna jaoks kindel laks.

S. H.: Kahel korral, ammu, jah. Aga olen ära öelnud hetkegi kõhklemata. Siia sobib see klaustrofoobia – ma ei taha end kunagi kellegagi või millegagi siduda, välja arvatud kunstivaldkond. Poliitikas pole võimalik olla üksikmängija.

M. R.: Kas poliitika kui teema on sulle mugav kõneaine?

S. H.: Kui sa mõtled, et Martin (Helme) on EKRE-s, siis mina arvan isiklikult, et ta on väga intelligentne ja võimekas mees ja see, mis ta rahandusministrina tegi, on väga hästi tehtud ning see, mida ta mõtleb, on see, mida ta mõtleb. Kui meil ongi olnud eriarvamusi, siis on need pigem lähedaste inimeste hasartsed vaidlused.

M. R.: Ma kujutan ette, et olete väga paljudel teemadel polaarselt erinevatel seisukohtadel?