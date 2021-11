VIDEO ⟩ Hiina tennisestaar Peng Shuai ilmus välja, kuid mure tema pärast ei ole kadunud

Alates 19. novembri õhtust on Twitterisse ilmunud pidev fotode ja videote voog, mis näitab naeratavat Pengi ja tema elu Pekingis. Kõik need postitused tegid inimesed, kes töötavad Hiina valitsuse kontrollitava meedia ja riikliku spordisüsteemi heaks. Twitter on tegelikult Hiinas keelatud, teata cnn.com.

Propagandalainele järgnes 21. novembril Pengi ja rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) presidendi Thomas Bachi videokõne, mille käigus kolmekordne olümplane kinnitas, et tal on «turvaline ja hea, ta on oma kodus Pekingis» ning ta «soovib, et ta privaatsust austataks».