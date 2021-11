PILDID JA VIDEO ⟩ Metsatöll nautis leebemate piirangutega Soomes oma kontserttuuri

Kuigi Metsatöll esineb vaid eesti keeles, on nad tihedad esinejad ka välismaal. Eriti palavalt armastatud on nad aga Soomes, kus möödunud nädalavahetusel esineti lausa kolmes linnas- Tamperes. Turkus ja Helsingis.

Bändi liikmed rääkisid Elu24-le, et nad nautisid oma tuuri väga, olenemata sellest, et publikut ei olnud nii palju, kui eelnevatel aastatel. Võrreldes Eestiga, on aga Soomes muusikutel veidi kergem hingata, sest koroonapassiga saab pidu nautida lausa terve öö.