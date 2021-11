Neli päeva enne registreerimise lõppu pani 19-aastane Alika Milova ennast kirja saatesse «Eesti otsib superstaari». Narvas üles kasvanud ja vene perest pärit lauljatar kartis stuudiovooruni, et ei teeni eestlaste poolehoidu, kuid võitis silmapilkselt nii kohtunike kui televaatajate südame. Staarisaate favoriit avaldab oma esimeses pikas eestikeelses intervjuus, kuidas ta piirilinnas riigikeele suhu sai ning kas kuulsus on juba pähe hakanud.



Räägi natuke oma lapsepõlvest. Kuidas oli Narvas üles kasvada?

Mul oli päris õnnelik lapsepõlv, mingit traumat pole! Mul oli kogu aeg väga lõbus, võib-olla olin isegi liiga aktiivne. Mul oli nii palju energiat, et keegi ei teadnud, mida sellega peale hakata. Kui olin paar päeva vanaema või onu-tädi juures, siis nad olid nii õnnelikud, kui lõpuks vanemad mulle järele tulid. Ma arvan, et kuidagi kasvasin sellest välja. Praegu olen juba teistsugune inimene.

Kui YouTube'ist vaadata, tekib tunne, et käisid terve lapsepõlve mööda laulukonkursse.

Kui olin 9-aastane, osalesin sellisel konkursil nagu «New Wave Junior», see on Venemaal päris populaarne konkurss. Publikus oli 10 000 inimest. «Baltic Voice'il» võitsin grand prix', see oli 2015. Ja «Kaunas Talent» ka, 2017. Seal sain teise koha.

Kui rääkida Eestist, siis osalesin «Tähtede laulus», see oli väga ammu, ja siis «Laulukarussellis» koos Märten Männistega, see oli 2015. aastal. Märten sai grand prix' ja esimese koha. Üks venekeelne konkurss oli 2018. aastal ETV+s, «Bravo!», see toimus Tallinnas. Balti riigid osalesid, kolm inimest ühest riigist, selle ma võitsin.

Kuidas sa nendele võistlustele sattunud oled?

Rohkem tegeles sellega mu isa. Kui olin natuke noorem, siis ta otsis kogu aeg internetist konkursse.

Kui palju nendest kogemustest superstaarisaates kasu on?

Ma arvan, et sellepärast mul nii hästi lähebki. Näiteks «New Wave Junior» – isegi kui oled 9-aastane, siis neid see ei huvita, teed kogu aeg lauluproove, kogu aeg töötad. «Bravo!» muidugi ka, seal oli ka päris normaalne graafik. Võistlusel on lihtsalt teistsugune atmosfäär, see energia on mulle kogu aeg motivatsiooni andnud.

Tean, et paljusid lauljaid on liiga palju kiidetud – öeldakse kogu aeg, et sina oled kõige parem ja laulad kõige paremini. Mul ei olnud peres kunagi nii.