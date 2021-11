Naisel on mehele üllatus. Foto on illustreeriv.

Reedel, 19. novembril tähistatakse rahvusvahelist meestepäeva. Kui naistepäev on Eestis väga tähtis päev, siis meestepäevast on vähesed kuulnud. Elu24 toimetus soovib kõigile meestele meeleolukat meestepäeva! Toome siinkohal välja mõned põhjused, miks mehed olulised on ja miks me neid vajame.