CNNi reporterid uurisid Rumeenia pealinna Bukaresti suurimat haiglat ja selle surnukuuri. Haigla esindajate sõnul on viirushaiguse Covid-19 tagajärjel surnuid nii palju, et nad peavad laibad üksteise peale laduma ja surnukuur on otsast otsani mustades kilekottides surnukehi täis. Surnud, kes ei mahu surnukuuri, on koridorides.