Meie planeedil leiduvad seened ei pirtsuta söögiga. Neile kõlbab kõik – papp, plast, lennukikütus ja asbest. 2007. aastal avastasid Tšernobõli tuumakatastroofis kahjustunud maastikku uurinud teadlased seene, mis on võimeline kiirgust «sööma». Seega on ütlematagi selge, et seentele on meie, inimeste «ära söömine» üsna lihtne.