Terviseameti menetluse käigus selgus, et Sparta on eiranud majandustegevuse peatamise korraldust ning jätkanud nakkushaiguse leviku tõrje nõuete eiramist. Menetluse käigus selgus, et spordiklubi tegevuse tingimused ei taga tõhusat kaitset viiruse leviku eest, mille tõttu otsustati selle nädala alguses Sparta majandustegevus keelata. Keeld kehtib seni, kuni Sparta koostab külastajate elu ja tervist kaitsva plaani ja asub seda täitma.