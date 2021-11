See aga ajas tõsielustaaril kopsu üle maksa. «Miks on nii paljud naised nii ungrateful (tänamatu ingl) ja tahate tasuta asju,» on Sander pettunud. «See ühiskond ära hellitanud teid ja nüüd te ei oska ei raha teenida ega selle eest endale asju osta. Tundub, et kergem kõiki lüpsta.»