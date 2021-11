ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Kaja Kallase ja Andrus Ansipi väidetav telefonisalvestus

Mis siis neil päevil lõpuks juhtus, härra Ansip, ajakirjanduse veergudelt võis lugeda, et teile helistas Kaja Kallas, kes küsis, ega teil paha ei ole!

Ei küsinud niimoodi! Oleks küsinud, ma oleks kohe rääkinud, et mul on väga paha! Lausa jube olla, emakene, nagu oleks kaks liitrit Valgevene solki ära joonud. Aga tema ei tundnud üldse kaasa, ma oleks talle öelnud küll, et paha on, emake, oi kui paha. Lugu ei peeta, ei austata viimasel ajal! Kui viibin oma kaugetes kabinettides, siis Euroopa kuningas küll teretab! Ehkki ainult ainult moka otsast, aga ta on ka Euroopa kuningas! Kodus aga on lugupidamine hoopis kadunud! Kas siis on hea või?

Mis Kaja Kallas siis teada tahtis?

Mina ei saanud üldse aru, misasja ta vingub.

Midagi ta ju siiski küsis?

Ta rohkem nagu mõnitas. Küsis, et mis sul mureks on? Nagu kohe meelega astus vanale kaadrile konnasilma peale, kui te mõistate. Nagu ilma lugupeetud vana kaadrita oleks võimalik midagi uut üles ehitada! Ei ole! Ja siis küsima, et... No mismõttes, mis mul mureks on? Minu kanda on kogu rahva mure. Juba vanasti oli, kui ma töötasin enamuse Eestimaa eksisteerimise ajast, praktiliselt sellest epohhist kui jää ära sulas, peaministrina ning kõik olid väga õnnelikud!

Aga täna – vaesus ja nukrus kõikjal, paljudel ei ole elementaarseid asjugi! Kes pole endale vaktsiini suutnud soetada, kes ei oma ivermektiini, kellel ei jätku MMS-i, kes aga pole üldse isiklikku haigustki saanud. Võrdsust ei mingisugust! Valitsus ei hoolitse, et kõik need grupid saaksid, mida nad tahavad! Mitte nagu minu ajal! Siis olid kõik väga võrdsed! Aga praegu... Mure vaatab sisse aknast ja uksest. Ja kas ma juba ütlesin, et lugupidamist napib vana kaadri vastu, oi kuidas napib!

Te vist siiski nimetasite, et oleme nakatumises maailmameistrid.

Seda küll... Jaa, no see on ainuke asi mis väheke headmeelt valmistab. Aga 15 lollima riigi hulka pole ikka veel pääsenud või kui oleme, siis oleme selles edetabelis kõige vaesemad lollid. See on kriis ja mina sellises kriisis elamisest keeldun. Imege muna! Mulle meeldib see kriis, mis minu ajal oli, vat kui see oli kriis, siis sellises kriisis ma tahakski kogu aeg elada! Valitsusjuhist peeti lugu ka!