KUULA ⟩ Noore räppari AG värske album peegeldab keerulise aja emotsioone

Pärnust pärit räppari AG kolmas kauamängiv «Emotsioonide vine all» on pooleteise aastaga kogunenud looming. Kokku on sel 14 lugu, kuid albumi füüsilisele versioonile on peidetud ka lisalugu.

Album kehastab ja kajastab 14 karakterit. Kaasatud pole ühtegi külalisartisti, kuid taustajõuna teevad kaasa produtsendid Mark Eva ja DJ Simon Jay ning paaris loos toetab häälega Kristin Kalnapenk.

AG värske album «Emotsioonide vine all» peegeldab eri emotsioone peategelase elus praegusel muutlikul ning keerukal ajal: uus elukoht uues linnas (Tallinn), sõbrad, peod, segamini suhted (mis on «juhuslikult» ka esimesele kahele albumile nime andnud) ja eraelu, mis albumi valmimise lõpusirgeks paika loksus ning on järgmiste tormideni sadamasse ankurdunud.

Tänaseks on album valmis ning voogedastuskanalites fännide ja jälgijate jaoks kuulatav SIIN. Füüsilisel kujul ja ametlikult ilmub album aga sel reedel, 19. novembril.

Neli lugu albumilt («Kõik on cool», «Magada ei saa», «Ülihea oli» ja «Algus on ilus») on juba varasemast koos muusikavideotega AG ametlikul Youtube'i kanalil üleval. Loo «Algus on ilus» muusikavideos kannavad selle sõnumit edasi tippnäitlejad Mirtel Pohla ja Pääru Oja.

Värske albumi esitluskontserdid on koroonaviiruse pandeemia tõttu teadmata ajaks edasi lükatud. AG aga lubab, et esimesel võimalusel, kui olukord on riigis paranenud, tormab ta tagasi lavalaudadele, et uut muusikat ka live's esitada.

November on noore räppari jaoks olnud tegus. Alles kuu alguses ühendas AG jõud lauljatar Beatrice'iga (Lisella Beatrice Kirjutaja), kes alustas 17-aastaselt Kanal 2 uudistesaates «Reporter» ilmatüdrukukarjääri. Koostöös ilmus uus singel «Õnne vahel» ning avaldati ka esmaklassiline ja vägagi intiimne muusikavideo.