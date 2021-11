UUED TUULED ⟩ Armastuse pärast Eestisse kolinud mustkunstnik otsib uut südamedaami

Augustis kirjutasime, et Eestisse kolinud Austraalia-Vietnami mustkunstnik näebki oma tulevikku Maarjamaal. Ehkki mees kolis siia just eestlannast väljavalitu tõttu, puhuvad nüüd suhterindel uued tuuled ning mustkunstnik on armastuse otsinguil!