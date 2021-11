ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Joogem äädikat! Vaade uutele ja vanadele imeravimitele

Ajalugu on huvitav nähtus ja aeg-ajalt – enamasti koos globaalsete haiguspuhangutega – imbub kusagilt senitundmatutest pragudest välja sadu tuhandeid arste ja spetsialiste, kõigil näpus purgike imeravimiga. Lastud on aadrit, joodud on kust. Alati annab keegi kellelegi põdrasitta ja väidab, et see ravib kopsupõletikku. Meditsiin võib olla nii «alternatiivne», et teeb jäädavalt lolliks. Edasi läheb nagu ikka: kes kaasa ei lähe, on reetur.

Sellistest «suurtest teadlastest» meenub kõigepealt muidugi Trofim Lõssenko, kes oli Stalini vankumatu lemmik ning kelle teooria koosnes mõtiskelust, et taim on põhimõtteliselt lollakas ja teda saab ümbritseva kliimaga harjutada. Sealjuures kiiresti. Lõssenko hasartse kupli all mõlkusid meeles polaarjoone lähistel laiuvad viljaväljad, vähe sellest, pookimise tagajärjel pidanuksid kuused õunu kasvatama.

Tõsi, nii hull ei olnud isegi Lõssenko, et seda viimast välja käia, küll aga mõned tema jüngrid. Kui totrus on kuulutatud riigiusuks, aga riiki valitseb Stalini-sugune türann, kellel on kalduvus maha lasta kõik, kes loosungitega kaasa ei karju, siis ei ole kaugel hetk, mil hirmunud inimesed hakkavad imesid kuulutama. Lõssenkismi koolkonda kuulusid ka katsed imikutega: et nõukogude inimene pidi olema tugev ja vastupidav ning jaksama võidelda kõikidel lahinguväljadel kõikide vaenlastega viimse veretilgani, hakati eksperimenteerima «jaroviseerimisega». See tähendas, et imik tuleb varakult karmi kliimaga harjutada ning pärast sõda, kui märkimisväärne osa lapsevanematest oli lahinguis või puhastuste käigus otsa saanud, koguti kokku sadu vaeslapsi ning hakati külmaga katsetama. Suremus oli muidugi tohutu ja puuduvad igasugused andmed, et katsed üle elanud tited olnuks suureks kasvanuna külmakindlad.

*

Tänastest imeravijatest ei viitsi üldse pajatada, kogu maailm on pooletoobiseid täis. Pool tunnikest internetiavarustel ja juba oledki uppunud «spetsialistide» infovõrku. Siin leidub kõiki õpetusi: kuidas vooderdada oma korter nii, et 5G tuppa ei pääseks, mis möga sisse ajada, et koroona ei lajataks ning kuidas vältida kiiritamist, mida kultiveerib maailma uus valitsus ning mil moel säilitada mõtlemine oma peaga.

Selle käigus meenus üks irooniline nõukogude kirjamees, Daniil Harms, kes 1930ndatel aastatel taolisi ühiskondlikke uhhuu-puhanguid pilas. Tõsi, enamasti vaid käsikirjaliselt, sest teda ei avaldatud ning lõpuks võeti ta nõukogude parimate traditsioonide järgi kinni ning ta hukkus 1942 vangla hullumajas (siin on pakutud kas nälga või ka mõnd imepärast ravimeetodit, mille eksimatuses meie koroona vastu võitlemise geeniused kindlasti nõus oleks).