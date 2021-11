Juba suvest saati on õhus olnud küsimus: kas telenägu Marek Lindmaa on kihluse Marge Männistuga katkestanud? Mehe sotsiaalmeedia kontodelt kadusid üksteise järel pildid, kus ta Männistuga koos ilusaid hetki veetis.

Nüüd juhtis Elu24 lugeja tähelepanu sellele, et Lindmaa leiab kohtinguäpist Tinder, kus ta otsib uusi tutvusi. Tema profiilile on märgitud, et ta huvitub fotograafiast, reisimisest, muusikast, jalutuskäikudest ja spordist.