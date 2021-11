Reedel, 3. mail 2013 võtsid vanaema Anette Blomgren ja tema abikaasa Nils toona kuueaastase Matilda eelkoolist auto peale. Matilda isa Magnus Blomgren ja ema Elena Blomgren pidasid sel ajal lahingut lapse hooldusõiguse nimel. Oma emaga kohtus Matilda sel ajal igal teisel nädalavahetusel. Kuid saatusliku nädalavahetuse eel tundus vanaema Anettele, et miski on paigast ära.

«Ma tundsin, et midagi hakkab juhtuma. Matilda oli kevade jooksul öelnud nii palju kummalisi asju. Näiteks, et maikuus ei ole ta enam meiega – siis on ta ainult emaga,» rääkis Anette Blomgren väljaandele Nyheter24. Vaatamata vanaema hirmudele viidi Matilda siiski nädalavahetusel ema Elena juurde. Elena on pärit Eestist. Kuna vanaema sisetunne vihjas, et midagi on korrast ära, otsustati Elena autot jälgida.