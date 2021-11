Lauri Pedaja: hea isa ei ole mitte see, kellel on palju raha, vaid see, kellel on laste jaoks palju aega

«Ma ütlen täiesti ausalt, see on nii äge, võimas ja eriline tunne. Eriliseks teeb selle just see, et ma olen ise isa ja seda juba törts üle poole aasta. Aria tulek minu ellu on mulle selgeks teinud, et mis päriselt on oluline ja millele tasub energiat kulutada ning millele mitte. Ta on teinud mehest, kelle jaoks oli empaatia lihtsalt sõna sõnaraamatus, mehe, kes on muutunud empaatiliseks. Ta on teinud mehest, kelle jaoks oli töö nr 1 maailmas, mehe, kelle jaoks on pere ja kodu kõige tähtsam universumis. Ta on asendanud minu närvilisuse ja lühikese süütenööri meelerahu ja kannatlikkusega,» nentis Pedaja.