Viimasel ajal on palju juttu olnud ookeanitagustest musafestivalidest. Õnneks seekord keegi kannatada ei saanud – kui, siis ainult süütud pealtvaatajad. Reedel toimunud rokifestaril «Welcome to Rockville» tõmbas tähelepanu (ja püksid jalast) ansambli Brass Against naislaulja Sophia Urista, kes mingil seletamatul põhjusel kontserdi käigus fännile näkku urineeris. Mehele paistis see väga meeldivat.