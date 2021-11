Teisipäeval arutas riigikogu õiguskomisjon roheliste ülipopulaarset abieluvõrdsuse petitsiooni ning jõudis üllatuslikult järeldusele, et Eestis on abieluvõrdsus kõigile abieluvõimelistele isikutele juba tagatud. Seetõttu korraldasid «abieluvõimetud» reedel digistreigi.

Kokkuvõttes leidis õiguskomisjon konsensuslikult, et Eestis kehtiv perekonnaseadus on põhiseadusega kooskõlas ega ole kellegi suhtes diskrimineeriv, kirjutati riigikogu Facebooki lehel. Niisiis on kõigi abieluvõimeliste isikute jaoks Eestis abieluvõrdsus tagatud. Sisuliselt tähendab see, et igal inimesel on võrdne võimalus vastassoost partneriga abielluda.