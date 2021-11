USA ajakirjanikud David Bushman ja Mark Givens kirjutasid kunagise mõrva seosest populaarse seriaaliga raamatu «Murder at Teal’s Pond: Hazel Drew and the Mystery That Inspired Twin Peaks» (Teali tiigi mõrv: Hazel Drew ja müsteerium, mis andis «Twin Peaksile» inspiratsiooni) ja see ilmub USA-s 1. jaanuaril 2022.