EKRE esitas Riigikogule eelnõu, et negatiivset Covid-19 testi tulemust hakataks taas aksepteerima

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond andis täna sotsiaalmeedia vahendusel teada, et tegid Riigikogusse eelnõu, millega soovivad tuua võrdsust ühiskonda.

Erakonna sõnul ei anna vaktsineerimispass garantiid, et seda omavad vaktsineeritud inimesed ei võiks olla haigestunud, nakkuse kandjad ja teisi isikuid nakatada.

«Näiteks noored, kellel ei ole ühtegi põhjust ja vajadust end vaktsineerida või inimesed, kes ei saa seda lihtsalt tervislikel põhjustel teha, ei oleks ühiskonnast välja lõigatud ja meile igapäevaselt tavapäraste tegevuste tegemiseks ei oleks eelistatud ainult vaktsineeritud või viiruse läbipõdenud,» selgitas Jaak Madison, kes ka isiklikult soovib, et riigis oleks ühtsed võimalused kõigile.

Veel kirjutab EKRE Facebookis, et erinevalt vaktsineerimispassist annab just negatiivne testi tulemus kindlustunde, et inimene ei ole koroona viirusesse nakatunud ega ohusta teisi.